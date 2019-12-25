Школьную форму с карманами для смартфонов шьют в Ульяновске

В Ульяновске на фабрике «Бостон» шьют школьную форму в соответствии с требованиями времени. Так, для нее используют современные материалы, а для пошива внутренних карманов, в которых обычно носят мобильные телефоны, применяется специальная ткань, защищающая от излучения.

Об этом рассказал директор ООО «Бостон» Эсхат Маликов во время экскурсии по предприятию главы региона Сергея Морозова. По его словам, в каждой школе имеется Положение о форме учащихся, в котором прописаны требования к цвету и фасону. И 100% ульяновских школьников обеспечены формой, а это более 120 тыс. человек.

Ресурс 1ul.ru уточняет, что школьную форму ввели в регионе пять лет назад. С тех пор объем продукции, выпускаемой фабрикой «Бостон», увеличился на 3,4%. Ульяновскую школьную форму покупают Татарстан, Самарская и Пензенская области. Предприятие сотрудничает с профильными учебными заведениями.