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Песков отказался комментировать призыв в армию сотрудника ФБК

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 декабря отказался комментировать призыв в армию сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова.

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«Мы видели, действительно, сообщения СМИ. Но, опять же, мне тяжело комментировать, потому что я не знаю: уклонялся он от призыва? Если уклонялся, то долго ли он это делал? Если он уклонялся от призыва, он нарушал закон РФ соответствующий», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, влияет ли эта ситуация на имидж армии, Песков отметил, что если Шаведдинов все-таки уклонялся от призыва, то такой способ отправки не бросает тень на армию. При этом Песков подчеркнул, что если он не уклонялся от призыва, то «очень плохо», что его забрали таким образом.

Ранее, 24 декабря, основатель ФБК Алексей Навальный сообщил в Twitter, что Шаведдинова увезли на прохождение срочной службы на архипелаге Новая Земля в Архангельской области.

В тот же день заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев заявил, что до октября 2019 года Шаведдинов уклонялся от постановки на воинский учет и прохождения мероприятий, связанных с призывом. 28 октября он прибыл в военкомат, где прошел медосмотр, и в тот же день ему была вручена повестка на отправку к месту прохождения военной службы.

Шаведдинов не согласился с решением призывной комиссии и обратился в Савеловский районный суд Москвы. В соответствии с действующим законодательством решение призывной комиссии на время разбирательства было приостановлено. Однако 11 ноября суд отказал Шаведдинову в удовлетворении иска. Тот обжаловал решение это решение в Московском городском суде. Однако 23 декабря Мосгорсуд оставил в силе решение суда первой инстанции, после чего Шаведдинова забрали в армию.

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