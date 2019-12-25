Пятидесятникам разрешили построить церковь в Самаре

Власти Самары разрешили евангельской церкви «Свет Миру» (пятидесятники) возвести здание религиозного назначения на территории города.

Заключение о публичных слушаниях, которые прошли 20 декабря, опубликовано на сайте городской администрации. Там говорится, что земельный участок площадью 0,3 га в массиве «Ветлянское озеро» переведен из разряда «садоводство» в категорию «под религиозное использование».

Как уточняет НИА «Самара», заявку на строительство подал епископ евангельской церкви «Свет Миру» Анатолий Кравченко. Ранее у церкви не было своего молельного дома.

Традиционные религии считают пятидесятников сектой. Однако их деятельность закон не запрещает.