В США на видео попала редкая рыба с «ногами»

В США удалось заснять на видео рыбe с «ногами». Учёным удалось запечатлеть редкого глубоководного удильщика на глубине более 900 м в Мексиканском заливе. Морской житель использует плавники как ноги. Рыба может достигать 1,5 метров в длину и весить около 50 кг.