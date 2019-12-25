Дипломаты подтвердили гибель российской пианистки в Венгрии

Посольство России в Венгрии подтвердило гибель российской пианистки Элины Валиевой от отравления газом в гостинице Будапешта. Спутник девушки доставлен в больницу, угрозы его жизни нет.

Инцидент произошел 22 декабря, передает ТАСС.

Посольство контактирует с родственниками погибшей и пострадавшего.

Валиевой было 27 лет, пишет «Газета.Ру». Она была профессиональной пианисткой, лауреатом нескольких международных конкурсов.

24 декабря о смерти Валиевой написала в соцсетях ее педагог.