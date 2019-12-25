Выделенные полосы для общественного транспорта организуют в Карелии

В Петрозаводске появятся выделенные полосы для общественного транспорта. Власти намерены сократить ширину полос на нескольких улицах.

Постановление об утверждении схемы организации дорожного движения опубликовала мэрия Петрозаводска. Согласно документу, на проспекте Ленина и улице Чапаева будет сокращена ширина полос для автотранспорта до 3–3,25 м. При этом будет выделена полоса для общественного транспорта шириной 3,5 м. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

В администрации пояснили, что изменение разметки позволит увеличить количество полос движения, а выделенная полоса для общественного транспорта поможет увеличить машинопоток в городе.

Кроме того, документ предусматривает ограничение парковки в центре города.

Ранее сообщалось, что отдельные полосы для общественного транспорта планируют ввести в Брянске на недавно построенных и отремонтированных дорогах.