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Сквер Интернационалистов откроют в Липецкой области

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В Липецкой области начали масштабное благоустройство Становлянского района. Уже известно, что в поселке Дружба откроют сквер Интернационалистов.

На территории будущего общественного пространства уже уложили плитку и наладили освещение. Позже здесь появятся лавочки и другие малые архитектурные формы. Также в сквере установят шахматные доски, где будут проходить турниры.

Средства на проект, около 2 млн рублей выделены в рамках областной программы «Рубль на рубль». Еще 500 тыс. рублей перечислило сельское поселение. Работы в сквере полностью завершат в 2020 году.

По словам главы района Сергея Никитина, которые приводит Lipetskmedia, цель создания этого сквера — показать связь времен между войной в Афганистане и Чечне, чтобы подрастающее поколение не забывало о том, что военные конфликты унесли много жизней.

19 декабря сообщалось, что во всероссийском конкурсе творческих работ «Дорога к обелиску» победила ученица восьмого класса одной из школ Липецкой области с рассказом о подвиге своего прадеда во время Великой Отечественной войны.

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