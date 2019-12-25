Сквер Интернационалистов откроют в Липецкой области

В Липецкой области начали масштабное благоустройство Становлянского района. Уже известно, что в поселке Дружба откроют сквер Интернационалистов.

На территории будущего общественного пространства уже уложили плитку и наладили освещение. Позже здесь появятся лавочки и другие малые архитектурные формы. Также в сквере установят шахматные доски, где будут проходить турниры.

Средства на проект, около 2 млн рублей выделены в рамках областной программы «Рубль на рубль». Еще 500 тыс. рублей перечислило сельское поселение. Работы в сквере полностью завершат в 2020 году.

По словам главы района Сергея Никитина, которые приводит Lipetskmedia, цель создания этого сквера — показать связь времен между войной в Афганистане и Чечне, чтобы подрастающее поколение не забывало о том, что военные конфликты унесли много жизней.

19 декабря сообщалось, что во всероссийском конкурсе творческих работ «Дорога к обелиску» победила ученица восьмого класса одной из школ Липецкой области с рассказом о подвиге своего прадеда во время Великой Отечественной войны.