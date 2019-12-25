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В Алтайском крае 15 автомобилей столкнулись из-за метели

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В Алтайском крае зафиксировано массовое ДТП, спровоцированное сильной метелью. В Шипуновском районе столкнулись 15 автомобилей.

По предварительным данным, за медицинской помощью никто из участников аварии не обратился. На месте работают сотрудники полиции. Они регулируют движение на участке между Поспелихой и Шипуново, а также выясняют обстоятельства ДТП, сообщает altapress.ru.

Сильный снегопад фиксируется в нескольких районах Алтайского края. В связи со сложными погодными условиями на ряде трасс было перекрыто движение. В 13 часов открыли движение по дороге от Барнаула до села Ребриха, а также на дороге Павловск — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области.

Власти Алтайского края и ГИБДД просят водителей соблюдать осторожность на дорогах и учитывать низкую видимость.

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