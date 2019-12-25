Песков опроверг слова Лукашенко об упущенном времени

В Кремле не согласны с заявлением президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что время для создания общей конституции Союзного государства упущено. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Честно говоря, переговоры, которые были месяцем ранее в Сочи, переговоры, которые несколько дней назад были в Санкт-Петербурге, они все-таки с нашей точки зрения свидетельствуют об обратном», — отметил он.

Правительства двух государств проделали огромную работу по интеграции, отметил кремлевский спикер. Некоторые вопросы не согласованы, но это не значит, что ситуация находится в кризисе, подчеркнул он.

«Какие-то шероховатости» неизбежны, но общего фона они не портят, заявил Песков.

Комментируя заявление Лукашенко о возможности Белоруссии качать нефть реверсом, Песков отметил, что это в первую очередь коммерческий вопрос. Он отметил, что белорусская сторона вправе пользоваться любыми вариантами, которые окажутся выгоднее российского предложения.

«Мы не хотим уподобляться одной известной стране, которая покупателям силой навязывает свою продукцию», — добавил он.

24 декабря Лукашенко в интервью российской радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что время создания общей конституции Союзного государства упущено, так как «люди новые».

«Сегодня нельзя решать вопрос так, как вы предлагаете: давайте президентом будет этот, парламент — этот, этот, этот, сверху сейчас всё построим», — объяснил он, добавив, что договариваться надо постепенно.