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В АТОР заявили об изменениях рынка туроператоров в 2020 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Классический рынок туроператоров будет меняться благодаря быстрому развитию технологий и средств коммуникаций уже с начала 2020 года. Об этом 25 декабря заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Ломидзе отметила, что средства коммуникации становятся настолько значимыми для туристов, что «классический туроперейтинг» явно будет меняться, передает «РИА Новости». При этом пока можно только примерно прогнозировать, каким образом будет меняться рынок.

«Совершенно очевидно, что классическая стандартная схема пакетных туров уже недостаточно эффективна и не интересна определенной части потребителей. Эта часть будет расти из года в год», — сказала Ломидзе.

Ранее, 11 декабря Ломидзе заявила о том, что туристический налог, который начнет действовать в Турции с 2020 года, приведет к повышению цен для туристов в этой стране.

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