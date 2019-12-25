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Автобусы будут развозить пассажиров в новогоднюю ночь в Томске

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В новогоднюю ночь в Томске будет работать общественный транспорт. Автобусы выйдут на 16 городских маршрутов.

О продлении графика работы общественного транспорта сообщили в мэрии Томска. В администрации уточнили, что горожане смогут уехать домой на автобусах после фейерверка на Новособорной площади. Он состоится в 1:00 1 января и продлится 15 минут. Об этом сообщает РИА «Томск».

Стоимость проезда составит 40 рублей. Кроме того, продлена работа троллейбусов и трамваев. Стоимость проезда для пенсионеров составит 16 рублей 31 декабря и 17 рублей 1 января.

Также в мэрии напомнили, что с 1 января 2020 года в маршрутках, троллейбусах и трамваях подорожает проезд.

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