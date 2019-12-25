Начальник фермы погиб при спасении тонущего жеребенка в Башкирии

В Башкортостане мужчина погиб, спасая жеребенка из реки. Гострудинспекция нашла нарушения в действиях работодателя.

Ведомство опубликовало результаты проверки по факту несчастного случая, произошедшего в сентябре 2019 года. По данным гострудинспекции, начальник конетоварной фермы вместе с братом перегонял лошадей по броду реки Туганак. Во время перегона один из жеребят не смог выбраться на берег, из-за скользкого склона он падал в воду. Мужчина решил вытащить животное из воды с помощью веревки, но в итоге сам упал в реку. Пострадавшего из воды вытащили работники, которые устанавливали поблизости опоры линии электропередачи. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины.

В ходе проверки было установлено, что работодатель не разработал маршрут перегона и не исследовал реку для поиска брода. Это и стало причиной происшествия, сообщает «МедиаКорСеть». Глубина воды не должна была превышать ось транспортного средства.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области двое мужчин погибли по пути на работу. Кратчайший путь пролегал через канал, сотрудники провалились под лед и утонули.