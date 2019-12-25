Неизвестные в «новой Москве» украли из банкомата около 7,4 млн рублей

Двое неизвестных в «новой Москве» похитили из банкомата 7,4 млн рублей. Об этом агентству городских новостей «Москва» 25 декабря сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел днем во вторник, 24 декабря, на улице Радужной в поселении Московский. Полицейские установили, что в помещение магазина, где находился банкомат, двое злоумышленников повредили панель и сейфовые кассеты банкомата, после чего похитили порядка 7,4 млн рублей и скрылись с места преступления.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, сообщает «Федеральное агентство новостей». Личности преступников устанавливаются, пишет «Газета.ру».

В октябре в Генпрокуратуре рассказали о новом способе «обмана» банкоматов. Мошенники подделывают купюры, наклеивая на них специальную ленту, благодаря которой банкомат распознает их как настоящие, и вносят средства на счет через терминал. Позже, в другом банкомате, они снимают ту же сумму уже реальными деньгами.