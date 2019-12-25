Кабмин отговаривают от пошлин на посылки за €20

Кабинет министров отговаривают от введения пошлин на посылки за €20. Не снижать порог попросило правительство общество потребителей. Изменения, которые планировалось внедрять с 1 января 2022 года, сильно бы ударили по малоимущим россиянам, которые заказывают вещи через зарубежные интернет-сайты. С каждой покупкой в таком случае приходилось бы платить 15% от общей стоимости.