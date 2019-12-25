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Челябинские власти поменяют транспортные схемы трех территорий

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В Челябинской области поменяют транспортные схемы Челябинска, Копейска и Сосновского района. Полномочия по управлению муниципальным транспортом передадут на региональный уровень. Соответствующий документ внес в законодательное собрание области губернатор Алексей Текслер.

Как уточнили ИА «Ура.ру» в пресс-службе заксобрания, 26 декабря депутаты рассмотрят проект закона о перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа между органами местного самоуправления и органами государственной власти Челябинской области.

После того как закон примут, на базе регионального министерства дорожного хозяйства создадут областное казенное учреждение, которое примет управление транспортом на трех территориях.

По словам вице-губернатора Сергея Шаля, во время переходного периода все муниципальные предприятия будут продолжать работу. Копейск и Сосновский район примыкают к Челябинску, и речь идет о создании единой агломерации.

19 декабря сообщалось, что в арбитражном суде Челябинской области начали рассматривать иск о признании банкротом муниципального ООО «Общественный городской транспорт». Оно отвечает за автобусные перевозки в Челябинске.

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