Экономию бюджета Пскова направят на подарки многодетным семьям

Депутаты Пскова решили оказать поддержку многодетным семьям работников сферы здравоохранения. Экономию бюджета потратят на подарки бюджетников вместо ремонта помещений городской думы.

Предложение озвучила глава Пскова Елена Полонская. По ее словам, экономия бюджета составила около 500 тыс. рублей. Около 200 тыс. рублей сэкономили на проведении конкурсных процедур, а также за счет отказа от проведения новогоднего приема выдающихся деятелей города. Кроме того, еще почти 300 тыс. рублей планировалось направить на ремонт помещений городской думы.

Глава города предложила заложить новую традицию — направить образовавшуюся экономию на приобретение подарков для многодетных семей. Об этом сообщает Псковская лента новостей.

Полонская также напомнила, что в 2019 году благодаря инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в регионе появился проект «Подарок новорожденному». Родителям вручают медаль и подарочный сертификат.