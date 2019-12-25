На Якутию обрушились экстремальные морозы

В Якутске столбик термометра упал до отметки в 45 градусов. Ученики с 1 по 5 классы получили внеплановый выходной, занятия в школах отменены. К ночи на улице похолодает ещё сильнее до -50 градусов. Синоптики также обещают снегопад и сильный ветер.