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Избитую в Ингушетии девочку выписали из больницы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Семилетнюю Аишу из Ингушетии, которой ампутировали руку после избиений ее тети, выписали из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. Об этом 25 декабря сообщает «РИА Новости».

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По данным агентства, девочку сопровождали ее мама, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, ее лечащий врач и президент НИИ Леонид Рошаль.

Отмечается, что ребенок улыбался и с интересом разглядывал журналистов, а также бегал между установленными камерами.

Девочку со множеством травм госпитализировали 4 июля в детскую больницу Назрани. Затем ее перевезли в НИИ в Москве.

У пациентки были зафиксированы следы жестоких побоев, отеки и гематомы, на теле имелись старые рубцы от порезов, ожоги, ссадины на голове.

В августе ребенку провели ампутацию части правой руки. В отношении тети ребенка было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, девочка воспитывалась в семье родственницы без оформления каких-либо документов. Женщину задержали и предъявили ей обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, она арестована.

Как в сентябре сообщала «Газета.ру», суд приостановил дело о лишении родительских прав матери Аиши. У обвинения не было достаточных доказательств.

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