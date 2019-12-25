Избитую в Ингушетии девочку выписали из больницы

Семилетнюю Аишу из Ингушетии, которой ампутировали руку после избиений ее тети, выписали из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. Об этом 25 декабря сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, девочку сопровождали ее мама, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, ее лечащий врач и президент НИИ Леонид Рошаль.

Отмечается, что ребенок улыбался и с интересом разглядывал журналистов, а также бегал между установленными камерами.

Девочку со множеством травм госпитализировали 4 июля в детскую больницу Назрани. Затем ее перевезли в НИИ в Москве.

У пациентки были зафиксированы следы жестоких побоев, отеки и гематомы, на теле имелись старые рубцы от порезов, ожоги, ссадины на голове.

В августе ребенку провели ампутацию части правой руки. В отношении тети ребенка было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, девочка воспитывалась в семье родственницы без оформления каких-либо документов. Женщину задержали и предъявили ей обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, она арестована.

Как в сентябре сообщала «Газета.ру», суд приостановил дело о лишении родительских прав матери Аиши. У обвинения не было достаточных доказательств.