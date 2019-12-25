Авиабомбу весом 250 кг нашли возле института в Севастополе

Во время земляных работ в Севастополе обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Снаряд оказался нетранспортабельным. Сотрудники Морского гидрофизического института эвакуированы.

По данным спасателей, немецкую авиабомбу нашли на улице Капитанской. Вес снаряда составляет 250 кг. Транспортировать боеприпас невозможно, поэтому его необходимо уничтожить на месте. Об этом сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

На время работы с боеприпасом были эвакуированы сотрудники находящегося поблизости института

Ранее немецкую авиабомбу обнаружили в районе отеля «Украина» вечером 23 декабря. Рабочие нашли боеприпас во время реконструкции улицы Большой Морской. Жителей ближайшего дома эвакуировали и переместили в Театр имени Лавренева.