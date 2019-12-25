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Нацпарк в Калужской области получит 34 млн рублей на инфраструктуру

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Национальный парк «Угра» в Калужской области получит из федерального бюджета 34 млн рублей. Средства пойдут на создание инфраструктуры.

Благодаря финансированию территория нацпарка сможет принимать больше туристов без ущерба природе. Средства выделяются в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма». Об этом сообщает газета «Весть».

Министерство природных ресурсов и экологии РФ при определении поддержки для нацпарков учитывало прирост туристического потенциала за пять лет, планируемый рост турпотока, транспортную доступность нацпарков и наличие условий для обеспечения доступа инвалидов.

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