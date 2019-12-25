Прямой эфир

Второй регулярный рейс в Москву ввели в Кургане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 1 февраля 2020 года в аэропорту Кургана появится новый рейс в Москву. Полеты будет совершать авиакомпания «Икар».

Как рассказали ИА «Ура.ру» в пресс-службе аэропорта, самолеты из Кургана в Москву будут отправляться в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 21:00, во вторник, четверг и субботу в 15:10.

Летать на этом направлении будет судно Embraer 190, рассчитанное на 110 мест. Стоимость билетов пока неизвестна — продажи еще не начались.

Сейчас из Кургана в Москву рейсы совершает авиакомпания Utair. Разговоры о запуске дополнительного рейса на этом направлении ведутся несколько лет. На рынок перевозок в октябре 2018 года пыталась зайти авиакомпания «Ямал».

Курганский аэропорт получил статус международного в 2015 году. Рассматривалась возможность создания грузового хаба для транспортировки грузов из КНР. Однако был выполнен только один грузовой рейс — в начале 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Курганской области объявили 31 декабря выходным днем
Курганская область получит 1 млрд рублей на сбалансированность бюджета

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019