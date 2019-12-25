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На содержание кладбищ в Нижнем Тагиле направят 28 млн рублей

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Администрация Нижнего Тагила начала поиски подрядчика для содержания кладбищ в 2020 году. Максимальная стоимость контракта составит 28,1 млн рублей.

Согласно данным закупки, исполнитель займется уборкой мусора, покосом травы, ликвидацией сухих деревьев. Также подрядчик обязан очищать дороги от снега и высаживать цветы на территории мемориала Славы и колумбарной стены. Об этом пишет ТагилСити.Ру.

Контракт будет заключен на содержание кладбищ «Пихтовые горы», «Центральное», «Юго-Западное», «Северное», «Южное» и «Висимское». Кроме того, в договор войдут кладбища присоединенных поселков.

Контракт будет действовать до 31 декабря 2020 года. Прием заявок на аукцион завершится 9 января.

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