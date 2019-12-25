Учитель залепила школьникам рты скотчем в Волжском

В школе в Волжском (Волгоградская область) проводится проверка после инцидента с учениками второго класса. Учитель залепила детям рты скотчем.

Инцидент произошел во время урока. По данным местных СМИ, дети шумели, из-за чего преподавательница использовала скотч. По версии родителей одного из учеников, учительница в шутку заклеила рот одному ребенку, а другие поддержали идею и попросили сделать им то же самое. Об этом пишет сайт «НовостиВолгограда.Ру».

По факту произошедшего в школе началась внутренняя служебная проверка. В образовательном учреждении прошел педагогический совет, на котором рассмотрели ситуацию со скотчем. Кроме того, учителя провели родительские собрания. Несмотря на то что результата проверки пока нет, учительница написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Неделей ранее в Волгоградской области отстранили от работы учительницу русского языка и литературы в школе в Палласовке. Она отрезала челку 14-летнему подростку.