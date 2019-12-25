Прямой эфир

Учитель залепила школьникам рты скотчем в Волжском

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В школе в Волжском (Волгоградская область) проводится проверка после инцидента с учениками второго класса. Учитель залепила детям рты скотчем.

Инцидент произошел во время урока. По данным местных СМИ, дети шумели, из-за чего преподавательница использовала скотч. По версии родителей одного из учеников, учительница в шутку заклеила рот одному ребенку, а другие поддержали идею и попросили сделать им то же самое. Об этом пишет сайт «НовостиВолгограда.Ру».

По факту произошедшего в школе началась внутренняя служебная проверка. В образовательном учреждении прошел педагогический совет, на котором рассмотрели ситуацию со скотчем. Кроме того, учителя провели родительские собрания. Несмотря на то что результата проверки пока нет, учительница написала заявление на увольнение по собственному желанию.

Неделей ранее в Волгоградской области отстранили от работы учительницу русского языка и литературы в школе в Палласовке. Она отрезала челку 14-летнему подростку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Учительницу из Москвы уволили из-за чужих судимостей
Под Ростовом учитель оскорбил школьника из-за шутки в адрес депутата

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019