Число погибших в ДТП сократилось на дорогах в Ростовской области

Смертность на дорогах Ростовской области сократилась на 23% по итогам 11 месяцев 2019 года. Такие данные озвучил министр транспорта региона Андрей Иванов.

По данным ведомства, в результате ДТП погибли 393 человека. Фактор социального риска был снижен до 9,35 смертей на 100 тыс. населения. Годовым пределом при этом считается 12,7, сообщает RostovGazeta. В рамках нацпроекта перед регионом стоит задача сокращения смертности на дорогах в два раза.

Иванов напомнил, что нацпроект предполагает выход на нулевую смертность в ДТП к 2030 году. Министр указал, что еще меньше 20 лет назад на дорогах гибли порядка 38 тыс. человек ежегодно. На текущий момент смертность удалось сократить более чем в два раза.

Ранее сообщалось, что рост количества ДТП с погибшими и пострадавшими был зафиксирован ГИБДД в 35 субъектах РФ.