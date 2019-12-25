Прямой эфир

Директора школы в Советской Гавани обвиняют в халатности

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хабаровском крае завершено перед судом предстанет директор школы № 1 города Советская Гавань. 60-летняя женщина является фигурантом дела о халатности. В ходе следствия обвиняемая вину не признала.

В сентябре 2018 года из-за тайфуна она отменила уроки, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт регионального следкома. Однако две девочки успели выйти во двор школы, где на одну из них упали фрагменты крыши здания. 12-летняя ученица получила травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

Как сообщалось в ноябре, в Калужской области оштрафовали директора сельской школы после инцидента с ребенком. Футбольные ворота упали на мальчика, в результате чего он получил перелом ноги. Следствие пришло к выводу, что руководитель учреждения не обеспечила надлежащее состояние спортивной площадки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СК начал проверку после травмирования ребенка на горке в Мурманской области
Дело возбудили после падения школьницы из окна библиотеки в Омске

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019