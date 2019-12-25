Директора школы в Советской Гавани обвиняют в халатности

В Хабаровском крае завершено перед судом предстанет директор школы № 1 города Советская Гавань. 60-летняя женщина является фигурантом дела о халатности. В ходе следствия обвиняемая вину не признала.

В сентябре 2018 года из-за тайфуна она отменила уроки, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт регионального следкома. Однако две девочки успели выйти во двор школы, где на одну из них упали фрагменты крыши здания. 12-летняя ученица получила травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

Как сообщалось в ноябре, в Калужской области оштрафовали директора сельской школы после инцидента с ребенком. Футбольные ворота упали на мальчика, в результате чего он получил перелом ноги. Следствие пришло к выводу, что руководитель учреждения не обеспечила надлежащее состояние спортивной площадки.