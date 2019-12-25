Ростуризм предрек рост турпотока в Крым на 20% после запуска ж/д сообщения

Ростуризм ожидает почти 20-процентный рост туристического потока в Крым после запуска железнодорожного сообщения с полуостровом. Об этом 25 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Зарину Догузову.

«Мы приблизительно говорим о 20-процентном росте (турпотока)», — сказала она.

Ранее в этот же день в Севастополь прибыл первый пассажирский поезд, отправившийся из Санкт-Петербурга. Он преодолел расстояние в 2741 км.

Из Санкт-Петербурга в Севастополь состав отправился 23 декабря и проследовал в обход территории Украины. Движение по железнодорожному участку моста открыл президент России Владимир Путин.

В информационном центре «Крымский мост» рассказали, что в ночь на 25 декабря, когда поезд следовал по Крымскому мосту, машинист специально замедлил ход, чтобы пассажиры рассмотрели арки моста, а наблюдающие за ходом поезда смогли сделать исторические фотографии. Во время движения по мосту путешественников приветствовал кот Мостик.

В настоящий момент существует два железнодорожных направления в Крым и обратно (Москва–Симферополь–Москва и Санкт-Петербург – Севастополь – Санкт-Петербург).

Крымский мост состоит из двух параллельных мостов — автодорожного, являющегося частью трассы А-290 (Керчь–Новороссийск), и железнодорожного, который является частью линии Багерово–Вышестеблиевская. Автомобильная часть моста через Керченский пролив заработала в мае 2018 года.