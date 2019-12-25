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Первый поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Первый пассажирский поезд, отправившийся в Севастополь из Санкт-Петербурга через Крымский мост, прибыл в пункт назначения в среду, 25 декабря. Он преодолел расстояние в 2741 км.

Среди пассажиров первого поезда — глава Крыма Сергей Аксенов и и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Они сели в поезд в Симферополе и проследовали до конечной станции, передает «РИА Новости».

Рано утром поезд торжественно встретили в Симферополе, где у него по расписанию 15-минутная остановка.

Из Санкт-Петербурга в Севастополь состав отправился 23 декабря и проследовал в обход территории Украины. Движение по железнодорожному участку моста открыл президент России Владимир Путин.

В информационном центре «Крымский мост» рассказали, что в ночь на 25 декабря, когда поезд следовал по Крымскому мосту, машинист специально замедлил ход, чтобы пассажиры рассмотрели арки моста, а наблюдающие за ходом поезда смогли сделать исторические фотографии.

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