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В Московском зоопарке родился редкий вид орангутана

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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В Московском зоопарке родился суматранский орангутан, который считается одним из самых редких приматов на планете. Об этом 25 декабря сообщается на сайте мэра и правительства столицы со ссылкой на гендиректора учреждения Светлану Акулову.

По ее словам, на данный момент популяция этих животных продолжает снижаться.

«Наши специалисты уже многие годы работают с суматранскими орангутанами и регулярно получают здоровое потомство. Например, у 25-летней самки Чави (именно у нее в декабре появился детеныш) последнее потомство было в 2010 и 2012 годах», — подчеркнула Акулова, отметив, что вес новорожденного примата составляет около 1,5 кг.

Она также добавила, что его шерсть имеет рыжевато-бурый цвет.

16 декабря в пресс-службе зоосада сообщили о рождении детеныша миниатюрной африканской антилопы (дикдик Кирка). Отмечалось, что в зоопарке содержится группа из шести особей данного вида. По словам Акуловой, когда детеныш окрепнет, его могут передать в другой зоопарк России. Дикдики Кирка являются уникальными представителями африканской фауны, этот вид занесен в Международную Красную книгу.

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