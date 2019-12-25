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Трассу на Омск из Казахстана закрыли из-за снегопада

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В Казахстане перекрыли несколько крупных трасс из-за сильного снегопада. В частности, запрещен проезд на участке трассы Омск–Майкапчагай. Движение закрыто для всех видов транспорта от Семея до Калбатау.

Как уточняет ИА «Город55», правительство Омской области планирует добиться оплаты из федерального бюджета части расходов на строительство трассы в обход Казахстана. Речь идет о сумме в 480 млн рублей. Пока дорогу прокладывают за счет регионального бюджета. Стоимость проекта оценивается примерно в 700 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Калачинском районе Омской области закрыли проезд по аварийному мосту. Движение для легковых автомобилей разрешат с 1 января. А для остальных видов транспорта запрет продлили до конца 2020 года.

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