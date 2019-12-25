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На западе Канады произошло землетрясение магнитудой 6,2

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Фото: flickr.com/Ben Valembois
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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у тихоокеанского побережья Канады. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщили в канадской государственной службе по наблюдению за этим природным явлением (Earthquakes Canada).

Подземные толчки зафиксировали во вторник около 19:30 по местному времени (6:30 мск среды). Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км, эпицентр находился в 188 км к западу от города Порт-Харди.

В ведомстве отметили, что угрозы цунами не наблюдается. Информации о разрушениях и пострадавших также не поступало, уточняет «Газета.ру».

23 декабря сообщалось о землетрясении в том же районе Канады магнитудой 5,7. Отмечалось, что очаг залегал на глубине 10 км. О пострадавших не говорилось.

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