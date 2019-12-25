В Ростуризме рассказали о проработке семи новых ж/д направлений в Крым

В Ростуризме рассматривают семь новых междугородних железнодорожных направлений в Крым. Об этом рассказала руководитель ведомства Зарина Догузова, передает ТАСС в среду, 25 декабря.

«Мы вместе с ведомствами работаем над тем, чтобы запустить еще семь дополнительных направлений из различных городов России в Крым», — отметила Догузова.

Она уточнила, что этот проект будет проработан в ближайшее время.

В настоящий момент существует два железнодорожных направления в Крым и обратно. Первый поезд из Санкт-Петербурга отправился в Севастополь 23 декабря, а на следующий день, 24 декабря, отправился первый поезд в Симферополь из Москвы.

Крымский мост состоит из двух параллельных мостов — автодорожного, являющегося частью трассы А-290 (Керчь–Новороссийск), и железнодорожного, который является частью линии Багерово–Вышестеблиевская.

Автомобильная часть моста через Керченский пролив заработала в мае 2018 года.

По данным инфоцентра «Крымский мост», за 19 месяцев работы автодорожной части моста по нему проехало 8,5 млн машин, в том числе 900 тыс. грузовиков и 110 тыс. автобусов, что в 1,7 раза больше, чем количество пассажиров Керченской паромной переправы с 2015 года (5,1 млн транспортных средств).