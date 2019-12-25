Тюменские синоптики пообещали городу еще три дня снегопадов

В Тюмени в среду, 25 декабря, продолжится снегопад. Синоптики предупреждают, что осадки возможны в городе на протяжении трех дней.

Что касается ближайших часов, то, по прогнозам метеорологов, в Тюмени может выпасть 1,5 мм осадков. Снег будет идти весь день, что вызовет затруднения на дорогах, пишет портал «Наш город».

Самый сильный снегопад ожидают в ночь на четверг. Он стихнет лишь после 8:00. В выходные дни в регионе похолодает, температура воздуха понизится с –6 до –15 градусов.

24 декабря в Гидрометцентре рассказали, что снег в Москве в новогоднюю ночь вполне вероятен.