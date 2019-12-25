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Самую маленькую елочную игрушку в мире показали в Омске

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В Омске презентовали, возможно, самую маленькую елочную игрушку в мире. Это шар, диаметр которого менее 2 мм. Три таких шара могут уместиться на рисовом зернышке.

Игрушку создали микроминиатюрист Анатолий Коненко и стеклодув Юрий Чеглаков. Она сделана из стекла и золота. На шаре есть надпись «2020» и петелька. Он закреплен на рисовом зернышке, на котором выгравировано поздравление с Новым годом, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

19 декабря Ассоциация предприятий индустрии детских товаров сообщила, что в 2019 году траты родителей на новогодние подарки детям выросли на 35%. Средний чек – 1,6 тыс. рублей, без учета сладостей.

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