Самую маленькую елочную игрушку в мире показали в Омске

В Омске презентовали, возможно, самую маленькую елочную игрушку в мире. Это шар, диаметр которого менее 2 мм. Три таких шара могут уместиться на рисовом зернышке.

Игрушку создали микроминиатюрист Анатолий Коненко и стеклодув Юрий Чеглаков. Она сделана из стекла и золота. На шаре есть надпись «2020» и петелька. Он закреплен на рисовом зернышке, на котором выгравировано поздравление с Новым годом, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

19 декабря Ассоциация предприятий индустрии детских товаров сообщила, что в 2019 году траты родителей на новогодние подарки детям выросли на 35%. Средний чек – 1,6 тыс. рублей, без учета сладостей.