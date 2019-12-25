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И.о. прокурора Норильска отстранили от должности за получение взятки

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Фото: facebook.com/Хаваж Гутаев
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Прокурор Красноярского края отстранил от исполнения должностных обязанностей и.о. прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаева, которого подозревают в получении взятки, сообщает региональное ведомство 25 декабря.

Также в сообщении уточняется, что с согласия органов прокуратуры были проведены мероприятия, которые послужили основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Гутаева.

Ведомство подчеркнуло свою приверженность «бескомпромиссно преследовать» факты коррупции и злоупотребления должностным положением в органах прокуратуры.

9 декабря Генпрокурор России Юрий Чайка рассказал, что в 2020 году в стране будет разработан комплекс дополнительных мер по борьбе с коррупцией.

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