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«Автоваз» в 2020 году повысит цены на модельный ряд в среднем на 2,3%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Все автомобили Lada подорожают с Нового года в среднем на 2,3%. Об этом сообщила газета «Ведомости» в среду, 25 декабря, со ссылкой на три источника в дилерских компаниях.

По информации издания, больше всего, на 3,8%, вырастет цена седана Vesta - до 629,9 тыс. рублей. Стоимость седана семейства Granta, которое является самым продаваемым в России, будет повышена на 2,5%, до 455,9 тыс. рублей.

Внедорожник Lada 4x4 подорожает до 538,9 тыс. рублей, что составит 2,9%, а седан Lada Vesta Sport прибавит 1,5%, он будет стоить 1 млн 42,9 тыс. рублей.

Меньше всех подорожает хетчбэк Lada Xray, его цена вырастет на 0,8%, до 619,9 тыс. рублей.

Эксперты отмечают, что повышение цен не отразится на доле «Автоваза» на российском рынке, так как другие автопроизводители также заявили об увеличении цен.

25 ноября сообщалось, что Минпромторг не ждет роста цен на произведенные в России автомашины после индексации утильсбора с 1 января 2020 года.

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