Один человек погиб в ДТП на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск

ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск 24 декабря. Погиб один человек.

Как сообщает megatyumen.ru со ссылкой на югорскую ГАИ, на 602-м км трассы столкнулись грузовик и легковой автомобиль Hyundai. Свидетели аварии пишут, что легковушку буквально разорвало на части. Ее водитель погиб.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. На месте ДТП продолжает работать следственно-оперативная группа.

17 декабря сообщалось, что в Тюмени на пешеходном переходе автомобиль Mercedes сбил трех школьников. Водитель не заметил детей из-за двигавшегося параллельно грузовика.