Шесть человек ранены в результате стрельбы в Северной Каролине
Шесть человек пострадали при стрельбе в Северной Каролине. Трое находятся в больнице в критическом состоянии. По предварительным данным, стреляли на парковке из проезжающей машины. Мотивы и личность нападавшего пока неизвестны.
Шесть человек пострадали при стрельбе в Северной Каролине. Трое находятся в больнице в критическом состоянии. По предварительным данным, стреляли на парковке из проезжающей машины. Мотивы и личность нападавшего пока неизвестны.