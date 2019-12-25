Рэпер Ziroy добровольно явился в полицию Москвы

Участников съемок клипа на Новом Арбате привлекли к ответственности. Певец Григорий Зироян (Ziroy) сам пришел в отделение. Рэпера задержали на 48 часов. Меру наказания позже изберет суд. Накануне исполнитель перекрыл движение на Новом Арбате. Там он снимал клип, позже ролик появился в сети. Зироян разгуливал в халате среди машин. Из-за перекрытия сотни водителей простояли в пробках.