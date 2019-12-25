В США мужчина ограбил банк и разбросал деньги на улице в честь Рождества

Американец Дэвид Оливер ограбил банк в городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), а затем разбросал деньги на улице, поздравляя всех с Рождеством, пишет Hill.

Инцидент произошел 23 декабря.

По словам очевидцев, после того как 65-летний Оливер разбросал деньги с пожеланиями счастливого Рождества, он направился в ближайшую кофейню, где остался дожидаться полицейских.

Сами прохожие собрали деньги и вернули обратно в банк. Точная сумма украденного Оливером не называется, но по данным полиции, речь идет о «тысячах долларов».

В июле сообщалось, что в США назначили награду в $10 тыс. за информацию «розовой бандитке», которая ограбила уже четыре банка.