Прямой эфир

В США мужчина ограбил банк и разбросал деньги на улице в честь Рождества

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американец Дэвид Оливер ограбил банк в городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), а затем разбросал деньги на улице, поздравляя всех с Рождеством, пишет Hill.

Инцидент произошел 23 декабря.

По словам очевидцев, после того как 65-летний Оливер разбросал деньги с пожеланиями счастливого Рождества, он направился в ближайшую кофейню, где остался дожидаться полицейских.

Сами прохожие собрали деньги и вернули обратно в банк. Точная сумма украденного Оливером не называется, но по данным полиции, речь идет о «тысячах долларов».

В июле сообщалось, что в США назначили награду в $10 тыс. за информацию «розовой бандитке», которая ограбила уже четыре банка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вдова владельца «Уралсиб» получила по наследству 81,8% акций банка
Трамп еще не выбрал подарок жене на Рождество

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019