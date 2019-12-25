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Рубль подорожал до максимума с июля 2018 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Курс национальной валюты укрепился до максимума с июля 2018 года: 24 декабря на Московской бирже за доллар давали менее 62 рублей, а за евро меньше 69 рублей. В причинах разбирались «Известия».

К подорожанию рубля могли привести пик налоговых выплат, спрос на валюты развивающихся стран из-за уменьшения рисков торговых войн, а также снижение ключевой ставки Банка России.

Более того, эксперты уверены, что в 2020 году рубль продолжит укрепляться по отношению к мировым валютам. Так, в начале года ожидается курс в 61 руб./$ и 68 руб./€, а к концу года — до 58 руб./$ и 65 руб./€.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Истина в рубле: почему нацвалюта подорожала до максимума с июля 2018-го

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