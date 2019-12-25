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В Харькове мужчина с ножом захватил заложницу и ранил полицейского

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Фото: Depositphotos
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В Харькове вооруженный ножом мужчина взял в заложники женщину и ранил сотрудника полиции, сообщает ТСН.

По данным телеканала, инцидент произошел утром 24 декабря. Женщина шла по улице, когда на нее накинулся неизвестный.

Мужчина потребовал вызвать полицию, чтобы обменять заложницу на своего задержанного ранее знакомого. Прибывшие на место правоохранители попытались успокоить нападавшего и вступили с ним в переговоры.

«Спустя некоторое время он согласился и отпустил ее. Полицейский, оказавшись рядом со злоумышленником, стал продумывать план его задержания. Для этого он тянул время, чтобы успокоить мужчину и вызвать у него доверие», — рассказали представители полиции.

В какой-то момент правоохранитель предложил мужчине закурить, а когда тот отвлекся, предпринял попытку его обезоружить и задержать. Однако злоумышленник его ранил. Полицейский госпитализирован в тяжелом состоянии. Нападавший задержан. Его действия квалифицировали как захват заложника и посягательство на жизнь правоохранителя. Нападавшему грозит пожизненное заключение.

В июле сообщалось, что в Одессе мужчина взял в заложники сотрудницу финансового учреждения.

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