Трамп еще не выбрал подарок жене на Рождество

Президент США Дональд Трамп признался, что в день перед Рождеством у него еще не готов подарок для супруги Меланьи. Об этом он заявил во вторник, 24 декабря, в эфире, транслируемом C-Span.

Глава Белого дома заявил, что у него пока есть только открытка, зато «самая красивая».

«Все еще работаю над рождественским подарком. Еще есть немного времени. Немного, но чуть-чуть есть», — ответил Трамп на вопрос о подарке для супруги.

В июне Трамп сравнил Меланью с женой 35-го президента Соединенных Штатов Жаклин Кеннеди. По мнению главы Белого дома, нынешняя первая леди является такой же иконой стиля.