Лукашенко оценил возможное вступление Украины в НАТО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко негативно отнесся к возможному вступлению Украины в НАТО.

В эфире радио «Эхо Москвы» белорусский лидер выразил уверенность, что вступление Украины в НАТО не добавит безопасности в регионе.

«Конечно, плохо, если Украина вступит в НАТО, это безопасности нам не добавит. Не нам, а тем более России», - сказал Лукашенко.

При этом, по его мнению, самая большая угроза для РФ – не вступление Украины в НАТО, а приход к власти в Киеве националистов.

С 2014 года после госпереворота на Украине новые власти страны взяли курс на евроинтеграцию и вступление в НАТО. Позднее целью на вступление в ЕС и НАТО была закреплена в конституции как основа внешней политики страны.

Вместе с тем европейские и американские политики не раз заявляли, что Киев не готов к интеграции в альянсы.