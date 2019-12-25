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Сбои работы платежных систем Visa и Mastercard произошли по всему миру

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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В работе платежных систем Visa и Mastercard зафиксированы перебои. Об этом свидетельствуют данные ресурса Downdetector.

Отмечается, что 24 декабря на проблемы с Visa и Mastercard массово жаловались пользователи по всему миру.

У Mastercard 77% пользователей не могли проводить платежи, еще 13% испытывали проблемы с банкоматами и 9% жаловались на недоступность сайта.

Около 88% пользователей Visa сетовали на невозможность совершать платежи, еще 7% на трудности в работе банкоматов и 3% — на работу сайта, отмечает «Газета.ру».

При этом как сообщило 25 декабря «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Visa, карты работают в обычном режиме, сообщения о сбоях на стороне платежной системы не соответствуют действительности.

6 декабря пользователи в ряде стран столкнулись со сбоями в работе Facebook и Instagram. Больше всего пользователей пожаловалось на работу Facebook из США, Мексики, Перу, Колумбии и Бразилии. Около 47% из них указали на проблемы с авторизацией, еще 32% на проблемы с новостной лентой, а 19% заявили о полном отключении соцсети.

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