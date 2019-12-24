Прямой эфир

В Венгрии погибла 27-летняя пианистка из России

0
Фото: facebook.com/Юрий Богданов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во время отдыха в Венгрии на съемной квартире погибла 27-летняя российская пианистка Элина Валиева. Об этом рассказала педагог девушки в соцсетях.

Инцидент произошел 22 декабря. Как пишет kp.ru, Валиева отравилась газом. В квартире в Будапеште, где жила артистка произошла утечка.

Элина Валиева проживала в Уфе. Она была широко известна в музыкальных кругах. Являлась лауреатом различных конкурсов, стипендиатом Минкультуры РФ. В 2015 году она окончила МГК им. Чайковского.

В начале декабря сообщалось, что россиянка, преподававшая русский язык в университете Севильи, пропала в Испании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Таиланде россиянин погиб при падении с шестого этажа
Консульство начало проверку в связи с задержанием в Испании россиянина

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019