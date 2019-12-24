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Названы гонорары российских артистов за новогодние корпоративы

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Организатор выступлений артистов на частных мероприятиях, продюсер Евгений Морозов рассказал, сколько зарабатывают топовые российские «звезды» на корпоративах, и на кого самый большой спрос.

По его словам, в пятерку самых высокооплачиваемых артистов, как и пять лет назад, входят Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Лолита Милявская, Дима Билан и Леонид Агутин.

Однако самым «дорогим» певцом Морозов назвал Юрия Антонова, так как многие хотят пригласить его выступить и «мечтают заплатить $250 тыс., но не знают, куда ему их принести».

Продюсер пояснил, что Антонов очень редко соглашается выступать на корпоративах в «силу характера и возраста», пишет «РИА Новости». Говоря о таких популярных певицах, как Полина Гагарина и Вера Брежнева, Морозов отметил, что артисток не всегда зовут из-за высокой стоимости выступления.

«Гагарина стоит 80 тысяч евро. За выступление Веры Брежневой попросят 80–100 тысяч евро», — указал он.

В число востребованных продюсер включил Лепса, готового выступить за $200 тыс., Владимира Кузьмина (1 млн рублей), Сосо Павлиашвили (600 тыс. рублей), Любовь Успенскую (1,5 млн рублей).

К самым популярным ведущим корпоративов Морозов отнес Ивана Урганта, Максима Галкина и Николая Баскова, которые за вечер иногда длительностью менее 4 часов, получают 75–80 тыс. евро, отмечает «МК».

В ноябре стал известен гонорар Софии Ротару за выступления в России.

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