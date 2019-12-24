Россиянин во время ремонта обнаружил послание из 2002 года
Пользователь «Пикабу» под ником Prostoilogin поделился необычной находкой, сделанной во время ремонта в квартире.
Во время замены пола мужчина обнаружил пачку сигарет с написанной датой «2002» год и призывом «добей». Внутри лежала всего одна сигарета.
Публикация быстро набрала популярность в сети, за несколько дней получив более 12 тыс. плюсов и сотни комментариев.
«Казалось бы, только вот 2000-е были... Боже, какой я старый!» — написал один из пользователей.
Некоторые отметили, что иногда строители могут оставлять и менее приятные «подарки».
«Мне попадались только пустые бутылки из-под портвейна и водки. А еще строители могут оставлять «сюрпризы» недобросовестным нанимателям. Яйцо, к примеру, в штукатурку замуровать <…> Или утопить пачку соли в фундаменте», — добавил Kwadrevich.
В октябре сообщалось, что жительнице США пришел ответ на письмо, которое она запечатала в бутылку и бросила в Атлантический океан. Послание обнаружил мужчина с канадского острова Ньюфаундленд.