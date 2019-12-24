Прямой эфир

Россиянин во время ремонта обнаружил послание из 2002 года

0
Фото: соцсети
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пользователь «Пикабу» под ником Prostoilogin поделился необычной находкой, сделанной во время ремонта в квартире.

Во время замены пола мужчина обнаружил пачку сигарет с написанной датой «2002» год и призывом «добей». Внутри лежала всего одна сигарета.

Публикация быстро набрала популярность в сети, за несколько дней получив более 12 тыс. плюсов и сотни комментариев.

«Казалось бы, только вот 2000-е были... Боже, какой я старый!» — написал один из пользователей.

Некоторые отметили, что иногда строители могут оставлять и менее приятные «подарки».

«Мне попадались только пустые бутылки из-под портвейна и водки. А еще строители могут оставлять «сюрпризы» недобросовестным нанимателям. Яйцо, к примеру, в штукатурку замуровать <…> Или утопить пачку соли в фундаменте», — добавил Kwadrevich.

В октябре сообщалось, что жительнице США пришел ответ на письмо, которое она запечатала в бутылку и бросила в Атлантический океан. Послание обнаружил мужчина с канадского острова Ньюфаундленд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шестилетняя британка нашла на купленной открытке послание из китайской тюрьмы
В США нашлось отправленное 36 лет назад письмо в бутылке

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019