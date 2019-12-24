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Голикова рассказала о снизившейся смертности в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что за девять месяцев 2019 года смертность в стране снизилась на 1,7% по сравнению с прошлогодним показателем.

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«Сейчас по сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность населения снизилась на 1,7%, этот показатель мог быть и выше, но связан, вероятно, всего с неправильным кодированием причин смертности и природными явлениями», — приводит «РИА Новости» ее слова в эфире телеканала «Россия 1» 24 декабря.

Согласно данным Росстата, естественная убыль населения с января по октябрь составила 259,6 тыс. человек,по итогам года она станет самой высокой в стране за 11 лет. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в 2008 году, когда превышение умерших над родившимися составило 362 тыс. человек.

19 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что снижение потребления алкоголя является одной из причин повышения средней продолжительности жизни в стране до 73,4 года.

В мае Путин поставил правительству задачу повысить продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2024 году и до 80 лет — к 2030 году.

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