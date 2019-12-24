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Упряжка саней Санта-Клауса пролетела над Россией

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Фото: Global Look Press/Celso Pupo
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Упряжка саней Санта-Клауса, развозящего подарки, была замечена над Россией. Об этом 24 декабря сообщило Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).

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«Санта-Клаус только что добрался до Москвы. С Рождеством вас, ребята (по Григорианскому календарю Рождества наступает 25 декабря – Ред.)», – приводит ТАСС сообщение.

Ранее оленья упряжка Санты пролетела над Курильскими островами, Сибирью, Уралом, Поволжьем и Новой Землей.

После Москвы Санта-Клаус продолжит путешествие по европейской части России, а затем направится раздавать подарки в Западную Европу.

НОРАД отслеживает перемещение зимнего волшебника уже более 60 лет. Объединенное командование для этого задействует системы ПВО и ПРО Канады и США.

20 декабря всероссийский Дед Мороз рассказал, какие просьбы перед Новым годом он получает чаще всего.

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