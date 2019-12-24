Смолов показал многомиллионное предложение от китайского клуба

Нападающий московского футбольного «Локомотив» Федор Смолов во время интервью блогеру Евгению Савину показал распечатку многомиллионого предложения от китайского клуба. Видео опубликовано на YouTube-канале «КраСава» 24 декабря.

Согласно документу, в случае переезда в Китай нападающий получал бы €7,5 млн в год. Длительность контракта составила бы три года. Смолов предложение отклонил, объяснив отказ желанием поиграть в Европе. Он также вспомнил, что, будучи игроком «Краснодара», получал предложения от дортмундской «Боруссии» и лондонского «Вест Хэма».

Также Савин побывал в квартире семьи Смолова в Саратове. Там мать нападающего показала блогеру комнату, в которой жил Федор. Сейчас квартира принадлежит другим людям.

Смолов перешел в «Локомотив» из «Краснодара» в августе 2018 года. Сообщалось о том, что «железнодорожники» заплатили за форварда более €7,5 млн.